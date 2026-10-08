La Camera ha approvato in via definitiva lo Stabilicum, la riforma della legge elettorale, l’8 ottobre 2026 con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Per studenti e giovani lavoratori le novità più concrete riguardano la scelta dei candidati e la possibilità di votare lontano dal comune di iscrizione elettorale.Come funziona il premio di governabilitàL’impianto è proporzionale, con un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Per ottenerlo, la stessa lista o coalizione deve arrivare prima e raggiungere almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Se manca una di queste condizioni, il premio non viene assegnato e i relativi seggi vengono distribuiti proporzionalmente.Restano discipline particolari per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e circoscrizione Estero. L’effetto del premio è rafforzare in Parlamento chi soddisfa i requisiti: la stabilità del governo resta un esito politico, non una garanzia automatica.Tornano le preferenze, ma i capilista restano bloccatiL’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze per candidati della lista votata, escluso il capolista. La scelta avverrà segnando il quadrato accanto al nome stampato sulla scheda. Se si esprimono più preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso; il testo prevede altrimenti l’annullamento della seconda e della terza nell’ordine di lista.Il capolista mantiene la priorità nell’elezione; per gli altri candidati conta la graduatoria delle preferenze. Per chi vota per la prima volta, diventa quindi utile conoscere anche le persone candidate nel proprio collegio, oltre al programma e al leader del partito.Voto fuori sede: i requisiti per studenti e lavoratoriIl testo consente il voto nel comune di temporaneo domicilio anche alle politiche. Per studio o lavoro, il domicilio deve trovarsi in una regione diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, con una permanenza prevista di almeno nove mesi.La domanda va presentata al comune di temporaneo domicilio, personalmente o per via telematica, allegando documento d’identità e documentazione della condizione di fuori sede. Il termine ordinario è il 31 dicembre, per le consultazioni dell’anno successivo.Chi acquisisce i requisiti dopo quella data può fare domanda entro trenta giorni dal loro raggiungimento, comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.Un dettaglio conta: si vota per liste e candidati del luogo di domicilio, anziché per quelli del comune di provenienza. Il comune rilascia l’attestazione con il seggio assegnato entro il decimo giorno precedente la consultazione. Per votare servono attestazione e documento valido.L’opportunità riguarda dunque chi soddisfa queste condizioni: studiare o lavorare genericamente lontano da casa non basta.L’età per votare non cambia e il premier non si elegge direttamenteSi continua a votare dai 18 anni sia per la Camera sia per il Senato, con gli altri requisiti previsti. Restano anche le soglie costituzionali per essere eletti: 25 anni per diventare deputati, 40 per diventare senatori.Gli elettori scelgono il Parlamento. Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica e il governo deve ottenere la fiducia delle due Camere.Dal via libera all’applicazione delle nuove regoleL’approvazione parlamentare precede la promulgazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È dalla data di entrata in vigore che va valutata l’applicazione delle nuove disposizioni. Per il voto fuori sede sarà quindi necessario seguire anche le indicazioni operative degli uffici elettorali comunali.Per i giovani la riforma incide soprattutto su come scegliere i rappresentanti e, per chi ne ha i requisiti, su dove votare. Comprendere queste regole è parte della preparazione al primo voto.Prossima lettura: Politiche 2027, oltre due milioni di giovani al primo voto: l’analisi di CorriereUniv