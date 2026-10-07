Oltre due milioni di giovani potranno votare per la prima volta alle elezioni politiche del 2027. Le sole generazioni nate tra il 2005 e il 2008 contavano circa 2,14 milioni di cittadini italiani residenti in Italia al 1° gennaio 2025: erano tutti minorenni alle precedenti politiche e saranno maggiorenni nel prossimo anno.

Partendo da questo dato demografico, già diffuso dagli organizzatori dello Young International Forum, CorriereUniv ha costruito una stima esplorativa del bacino dei nuovi elettori per età. Considerando anche una parte dei nati nel 2004 e nel 2009, nello scenario di elezioni tra fine maggio e inizio giugno 2027 il totale potrebbe collocarsi intorno ai 2,5 milioni.

La data delle politiche non è ancora fissata. Il voto in primavera resta un’ipotesi del dibattito politico, mentre la scadenza naturale della legislatura è nell’autunno 2027.

Primo voto alle politiche: quali generazioni saranno coinvolte

Il riferimento è alle elezioni del 25 settembre 2022. Chi allora non aveva ancora compiuto 18 anni potrà partecipare alle prossime politiche se sarà maggiorenne alla nuova data del voto e possiederà gli altri requisiti previsti.

Il gruppo comprende quindi tutti i nati dal 2005 al 2008, ma anche i nati dal 26 settembre al 31 dicembre 2004. A loro si aggiungeranno i ragazzi del 2009 che avranno compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni.

La distinzione è importante: per alcuni sarà il primo voto in assoluto, mentre altri avranno già partecipato alle europee, alle regionali o alle comunali. Qui consideriamo il primo accesso al voto per il Parlamento.

La stima CorriereUniv: circa 2,5 milioni nello scenario di primavera

Per valutare l’ordine di grandezza, abbiamo assunto come riferimento i 2,14 milioni di cittadini italiani residenti delle quattro generazioni 2005–2008, pari a una media di circa 535 mila persone per anno di nascita.

Abbiamo utilizzato questa media anche per stimare le porzioni delle generazioni 2004 e 2009 interessate, ipotizzando una distribuzione uniforme delle nascite durante l’anno.

Generazioni considerate Criterio Dimensione del bacino Nati dal 2005 al 2008 Tutti minorenni alle politiche del 2022 e maggiorenni nel 2027 Circa 2,14 milioni: dato demografico di partenza Nati dal 26 settembre al 31 dicembre 2004 Minorenni il 25 settembre 2022 Circa 140 mila: stima mediante la media annua Nati nel 2009, fino alla data ipotetica del voto Diciottenni entro fine maggio o inizio giugno 2027 Circa 220–230 mila: stima mediante la media annua Totale nello scenario di primavera Somma delle tre componenti Circa 2,5 milioni: stima esplorativa CorriereUniv

Il risultato è una stima di scenario, non il conteggio ufficiale degli aventi diritto né una previsione dell’affluenza. Le generazioni 2004 e 2009 possono avere dimensioni diverse dalla media utilizzata. Il calcolo, inoltre, non aggiorna il dato di partenza per migrazioni, decessi o acquisizioni di cittadinanza e non comprende i cittadini italiani residenti all’estero.

La data effettiva delle elezioni determinerà quanti ragazzi del 2009 avranno raggiunto la maggiore età.

Oggi CorriereUniv incontra i futuri elettori

Dietro i numeri ci sono ragazzi che studiano, cercano il primo lavoro e cominciano a confrontarsi con decisioni che riguardano il proprio futuro. Oggi, 7 ottobre, CorriereUniv andrà a incontrarli, partendo da una domanda: “Alle prossime politiche voterai per la prima volta: sai già chi scegliere?”

Chiederemo quali temi potrebbero orientare il loro voto, dove cercano informazioni e che cosa vorrebbero domandare ai rappresentanti dei partiti. Ascolteremo anche chi è indeciso o non si sente rappresentato, per capire quali aspettative accompagnano questo primo appuntamento con le politiche.

“Il mio primo voto”: il confronto continua allo Young

Le domande dei giovani saranno al centro di “Il mio primo voto. La politica risponde ai giovani: scuola, formazione e lavoro”, il nuovo format curato da Corriere Università e Lavoro e CorriereUniv.it.

Il ciclo debutterà allo Young International Forum, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026 a Cinecittà Studios, a Roma, in via Tuscolana 1055.

Gli incontri del format sono previsti nella Sala Terrazza giovedì 15 e venerdì 16 ottobre. Ogni appuntamento sarà dedicato al confronto tra un esponente politico e gli studenti, sulle opportunità di formazione e sulle prospettive professionali. Ospiti e orari definitivi saranno aggiornati attraverso i canali ufficiali.

L’ingresso allo Young è gratuito, con prenotazione.

Prossima lettura: Young International Forum 2026: le novità e gli appuntamenti a Cinecittà.