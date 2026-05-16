”Diventare pilota di Formula 1 non funziona tipo: “sono forte su Mario Kart, chiamatemi in Ferrari”.
Di solito inizi da piccolo con i kart, poi devi vincere, farti notare, trovare sponsor, salire di categoria e ottenere la Super Licenza FIA. Che è tipo la patente, ma per chi invece di andare al supermercato deve guidare un missile con le ruote.
E no, il lavoro non è solo guidare: ci sono allenamenti, simulatori, dati, riunioni con gli ingegneri e una pressione mentale enorme.
Fonti: Formula1.com, FIA Regulations — Appendix L 2026, Formula1.com Beginner’s Guide to the F1 weekend.
Entro il 30 luglio 2026 si chiude una delle fasi più delicate per la scuola italiana: si completano lo scorrimento delle graduatorie, l’assegnazione delle sedi e le prime nomine in ruolo per vincitori di concorso e idonei inseriti nei nuovi elenchi regionali, chiamati a trasformare anni di attesa, prove e procedure in cattedre e incarichi stabili. È un passaggio cruciale non solo per i singoli docenti, che vedono finalmente delinearsi il proprio futuro professionale, ma anche per le scuole, impegnate a definire organici e coperture delle classi in vista del nuovo anno scolastico, tra tempistiche serrate, possibili ritardi amministrativi e la necessità di garantire continuità didattica agli studenti.
Anche gli aspetti che possono sembrare più banali, in un colloquio di lavoro, possono incidere più di quanto si pensi. La preparazione, la chiarezza, la capacità di raccontarsi e il modo di stare nella conversazione contribuiscono non solo alla qualità dell’incontro, ma anche all’impressione che si lascia. Spesso è proprio l’attenzione a questi dettagli a rendere una candidatura più solida, credibile e consapevole.