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”Diventare pilota di Formula 1 non funziona tipo: “sono forte su Mario Kart, chiamatemi in Ferrari”.

Di solito inizi da piccolo con i kart, poi devi vincere, farti notare, trovare sponsor, salire di categoria e ottenere la Super Licenza FIA. Che è tipo la patente, ma per chi invece di andare al supermercato deve guidare un missile con le ruote.

E no, il lavoro non è solo guidare: ci sono allenamenti, simulatori, dati, riunioni con gli ingegneri e una pressione mentale enorme.

Fonti: Formula1.com, FIA Regulations — Appendix L 2026, Formula1.com Beginner’s Guide to the F1 weekend.

#Formula1 #F1 #Pilota #PilotaF1 #Kart MotorsportItalia LavoriFighi MestieriSpiegatiBene Studenti Orientamento Futuro CorriereUniv

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”Diventare pilota di Formula 1 non funziona tipo: “sono forte su Mario Kart, chiamatemi in Ferrari”. Di solito inizi da piccolo con i kart, poi devi vincere, farti notare, trovare sponsor, salire di categoria e ottenere la Super Licenza FIA. Che è tipo la patente, ma per chi invece di andare al supermercato deve guidare un missile con le ruote. E no, il lavoro non è solo guidare: ci sono allenamenti, simulatori, dati, riunioni con gli ingegneri e una pressione mentale enorme. Fonti: Formula1.com, FIA Regulations — Appendix L 2026, Formula1.com Beginner’s Guide to the F1 weekend. #Formula1 #F1 #Pilota #PilotaF1 #Kart MotorsportItalia LavoriFighi MestieriSpiegatiBene Studenti Orientamento Futuro CorriereUniv
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