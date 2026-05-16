Entro il 30 luglio 2026 si chiude una delle fasi più delicate per la scuola italiana: si completano lo scorrimento delle graduatorie, l’assegnazione delle sedi e le prime nomine in ruolo per vincitori di concorso e idonei inseriti nei nuovi elenchi regionali, chiamati a trasformare anni di attesa, prove e procedure in cattedre e incarichi stabili. È un passaggio cruciale non solo per i singoli docenti, che vedono finalmente delinearsi il proprio futuro professionale, ma anche per le scuole, impegnate a definire organici e coperture delle classi in vista del nuovo anno scolastico, tra tempistiche serrate, possibili ritardi amministrativi e la necessità di garantire continuità didattica agli studenti.



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