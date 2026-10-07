Gli scontri in Francia accompagnano una mobilitazione studentesca che mette al centro le condizioni dell’istruzione pubblica. Martedì 6 ottobre migliaia di persone sono tornate a manifestare, con cortei pacifici e tensioni in diverse città. Il bilancio comunicato dal ministero dell’Interno, riportato dall’ANSA, è di 488 persone fermate e 43 agenti feriti nella giornata.

Dietro le immagini di barricate e lacrimogeni ci sono richieste che riguardano la vita quotidiana degli studenti: lezioni senza insegnanti, edifici degradati, giornate troppo lunghe e difficoltà nell’orientamento. Il 7 ottobre la solidarietà con i manifestanti francesi è arrivata anche a Roma, dove hanno protestato gli studenti del liceo Chateaubriand.

Perché protestano gli studenti francesi

Le criticità trovano spazio anche nei documenti del governo. Nella lettera del 4 ottobre con cui ha indicato le priorità ai ministri, il premier Sébastien Lecornu riconosce problemi nelle sostituzioni dei docenti, nelle condizioni dei locali e nell’organizzazione degli orari.

Tra le preoccupazioni raccolte compare anche Parcoursup, il sistema francese di accesso all’istruzione superiore: gli studenti chiedono di comprendere meglio criteri e decisioni che possono condizionare il loro futuro.

Il malcontento riguarda quindi la possibilità di studiare in condizioni adeguate e di essere ascoltati nelle scelte che incidono sul percorso scolastico.

Dai cortei pacifici agli scontri in Francia

Per la mobilitazione del 6 ottobre il ministero dell’Interno ha indicato 256 mila partecipanti in Francia, di cui 56 mila a Parigi. I sindacati hanno invece rivendicato 450 mila presenze nazionali e 100 mila nella capitale. Sono conteggi diversi, riferiti alla stessa giornata.

A Parigi, secondo la cronaca dell’ANSA, il corteo è stato in larga parte pacifico e ha coinvolto anche insegnanti e genitori. Alla conclusione, nella zona di place de la Nation, gruppi violenti hanno ingaggiato scontri con la polizia e provocato danneggiamenti.

Tensioni sono state segnalate anche a Lione, Marsiglia e Strasburgo. A Lione sono stati lanciati sassi contro un commissariato e le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e idranti.

La distinzione tra manifestazione e violenze è essenziale per comprendere quanto sta accadendo: le responsabilità degli episodi violenti vanno accertate, mentre le richieste sulla scuola restano il terreno del confronto pubblico.

La risposta del governo: mezza giornata di confronto nei licei

Il Ministero dell’Educazione nazionale ha precisato che, a partire dal 7 ottobre, i licei dedicano mezza giornata al dialogo con gli studenti. L’organizzazione spetta ai dirigenti dei singoli istituti e gli altri corsi vengono mantenuti.

L’iniziativa affianca una consultazione nazionale sulla piattaforma Agora, aperta fino al 23 ottobre. Gli studenti possono partecipare anonimamente, indicando le difficoltà incontrate e i cambiamenti che vorrebbero nella propria scuola. Una restituzione nazionale è prevista a fine mese.

Il governo ha inoltre annunciato interventi su continuità delle lezioni, locali, organizzazione delle giornate, orientamento e rappresentanza degli studenti. Le prime decisioni, accompagnate da finanziamenti e calendario, sono attese entro la fine di ottobre.