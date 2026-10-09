Cinquanta tirocini scientifici retribuiti, con partenza a marzo 2027 e candidature entro il 28 ottobre 2026 alle 15, ora di Bruxelles. Il Joint Research Centre, il servizio scientifico della Commissione europea, cerca laureati per un’esperienza che mette in relazione ricerca e politiche pubbliche.

I tirocini JRC 2027 durano cinque mesi. Per chi ha una formazione scientifica, l’opportunità è lavorare in un ambiente internazionale e interdisciplinare, acquisendo esperienza nel supporto scientifico alle decisioni dell’Unione europea. La selezione riguarda circa 50 posizioni distribuite in 11 aree tematiche, secondo la scheda pubblicata dal servizio istituzionale Stage4eu dell’INAPP.

Chi può candidarsi: laurea e competenze linguistiche

Serve almeno un titolo universitario triennale completo. Occorre inoltre soddisfare una delle due condizioni previste: avere conseguito l’ultimo titolo universitario nei cinque anni precedenti la scadenza oppure essere attualmente iscritti a una laurea magistrale o a un dottorato, o percorso equivalente.

La scheda INAPP indica una conoscenza dell’inglese almeno di livello C1. Per i cittadini UE, le regole generali del programma richiedono anche un’ottima conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell’Unione: le condizioni linguistiche precise vanno controllate nella selezione.

I cittadini italiani rientrano tra le nazionalità ammesse. Per chi ha una cittadinanza non UE, l’accesso dipende dalle categorie di Paesi previste dal regolamento e dalle eventuali deroghe.

Le sedi: c’è anche Ispra

I tirocini possono svolgersi a Ispra, in Italia, oppure a Geel, in Belgio; Petten, nei Paesi Bassi; Siviglia, in Spagna; Karlsruhe, in Germania.

La scelta va fatta confrontando le attività proposte con il proprio percorso. Prima di candidarsi, conviene individuare le competenze che si possono dimostrare attraverso la tesi, i progetti universitari o le precedenti esperienze. Il tema di ricerca e la sede incidono anche sulla disponibilità a trasferirsi per l’intero periodo.

L’indennità mensile e il contributo di viaggio

Per questa sessione, la scheda INAPP indica un’indennità mensile compresa tra 1.338,20 e 1.741,20 euro, oltre a un contributo per le spese di viaggio.

Il regolamento JRC lega l’indennità al coefficiente applicabile alla sede. Non va quindi considerata una cifra identica per tutti, né un importo netto garantito: gli eventuali obblighi fiscali restano a carico del tirocinante. Il contributo di viaggio segue condizioni specifiche e non equivale alla copertura di tutte le spese di trasferimento.

Come presentare la domanda

La candidatura si presenta attraverso il portale di reclutamento JRC, nella selezione dedicata alla sessione di marzo 2027. Il termine è il 28 ottobre alle 15, ora di Bruxelles.

Prima dell’invio, controlla i requisiti del profilo e completa la procedura: vengono considerate soltanto le candidature finalizzate. Prepara inoltre la documentazione utile a dimostrare titoli, iscrizioni in corso e conoscenze linguistiche, che può essere richiesta durante la selezione.

Attenzione alle precedenti esperienze nelle istituzioni europee: il regolamento esclude chi vi abbia già svolto, per oltre sei settimane, tirocini o altre attività comprese nelle categorie indicate.

L’ammissione al programma non attribuisce un diritto o una precedenza nelle successive assunzioni della Commissione. Offre un periodo di formazione professionale nella ricerca europea, per il quale la prima decisione concreta è verificare se il proprio percorso corrisponde alle attività richieste.

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