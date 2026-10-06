Il concorso INPS 2026 per 1.695 funzionari a tempo indeterminato entra nella fase degli esami. È stato pubblicato il calendario della preselezione, prevista dal 27 al 30 ottobre a Roma e Ferrara. La prova scritta si svolgerà invece il 9 novembre a Roma.

L’avviso riguarda chi ha già presentato la candidatura. Le domande si sono chiuse il 27 luglio: la pubblicazione delle date non riapre le iscrizioni.

I posti riguardano la famiglia professionale dedicata alla progettazione, all’erogazione e al controllo dei servizi dell’Istituto.

Roma o Ferrara: come individuare il proprio turno

La sede dipende dalla struttura INPS scelta nella domanda, non dalla residenza. Prima di cercare il cognome nelle tabelle, bisogna quindi verificare nell’avviso ufficiale a quale gruppo appartiene la propria candidatura.

Le sedi sono l’Ergife Palace Hotel, Largo Lorenzo Mossa 8, sala Piano A, a Roma; e la Fiera di Ferrara, via della Fiera 11, ingresso Cancello 3.

Turni di Roma

Data Ore 8 Ore 12 Ore 16 27 ottobre AALA–BORD BORE–CHIARA CHIARAD–DEJO 28 ottobre DELA–FAM FANA–GRAV GRAZ–MACO 29 ottobre MACR–MONZ MORA–PETO PETR–RUGG 30 ottobre RUGH–STAS STAT–ZUZZ —

Turni di Ferrara

Data Ore 8 Ore 12 Ore 16 27 ottobre ABAB–BIANCHIN BIANCHINI–CASP CASS–DAME 28 ottobre DAMI–FECI FEDE–GRAN GRAS–MAGL 29 ottobre MAGN–MORESCHI MORESCHIN–PIAZ PIC–RUSP 30 ottobre RUSS–TALL TALO–ZYLY —

L’ordine alfabetico non considera spazi e apostrofi.

La preselezione e l’ammissione allo scritto

La preselezione comprende 60 quesiti su logica, comprensione e ragionamento verbale, inglese, informatica e cultura generale. Il tempo previsto è di 60 minuti.

Passano allo scritto i candidati con i punteggi migliori, fino a un numero pari al doppio dei posti: 3.390, ai quali si aggiungono gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile e i candidati esonerati secondo le disposizioni del bando.

Il risultato della preselezione non entra nel punteggio finale. Serve a determinare l’accesso alla fase successiva.

Prova scritta il 9 novembre: che cosa cambia

Lo scritto si terrà all’Ergife di Roma. I turni saranno comunicati dopo la preselezione.

La prova verifica conoscenze tecnico-giuridiche e capacità di affrontare situazioni operative. Comprende testi da completare e casi situazionali, con materie quali diritto del lavoro, previdenza, legislazione sociale, controllo di gestione e organizzazione della pubblica amministrazione.

Per superarla occorre ottenere almeno 21/30 in entrambe le sezioni. Un risultato sufficiente in una sola parte non consente di compensare l’altra.

Che cosa controllare prima di partire

Conviene recuperare la ricevuta della candidatura, verificare la struttura selezionata e annotare sede, giorno e turno. È necessario portare un documento di riconoscimento valido.

L’avviso e il bando sono disponibili nella scheda del concorso su inPA. Prima di organizzare il viaggio è utile consultarli nuovamente, insieme alle successive comunicazioni dell’Istituto.

Prossima lettura: per chi cerca anche selezioni ancora aperte, il concorso Sapienza 2026 offre 10 posti a tempo indeterminato, con accesso anche per laureati triennali.