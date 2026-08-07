Sono 54 i giovani ricercatori interessati e 25,5 milioni di euro di investimenti per rendere l’Italia sempre più attrattiva per i talenti della ricerca internazionale. Sono gli obiettivi del decreto firamto dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per la graduatoria del Programma Rita Levi Montalcini, che finanzia il rientro e l’arrivo nelle università italiane di giovani studiosi impegnati da anni all’estero.

Il Programma è rivolto a laureati di ogni nazionalità con un dottorato di ricerca conseguito da non più di sei anni e almeno tre anni di attività scientifica o didattica svolta all’estero. I vincitori saranno assunti come ricercatori in tenure track (RTT), con risorse dedicate anche allo sviluppo dei loro progetti di ricerca. Sul totale d’investimento, oltre 21 milioni finanziano i contratti di ricerca e la restante parte è dedicata a sostenere direttamente le attività scientifiche.

Bernini: “Programma Montalcini è ricchezza per il nostro Paese”

“Congratulazioni ai 54 vincitori dell’ultimo Programma Montalcini – afferma il Ministro Bernini – Il loro talento, riconosciuto a livello internazionale, è una ricchezza per il nostro Paese, Le università italiane hanno bisogno di idee che viaggiano, di competenze che si confrontano con il mondo e di ricercatori pronti a trasformare la conoscenza in futuro condiviso”. Il Programma Rita Levi Montalcini rappresenta uno degli strumenti con cui il Ministero rafforza la capacità del sistema universitario italiano di attrarre competenze internazionali, favorire il rientro dei ricercatori e investire sulle nuove generazioni della ricerca. La graduatoria è disponibile sul portale dedicato al Programma Rita Levi Montalcini.

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