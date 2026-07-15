Si sta per aprire la finestra per la presentazione delle domande per le supplenze dei docenti per l’anno scolastico 2026-2027. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato il periodo per l’invio delle istanze online: sarà possibile presentare domanda online dalle ore 14 del 16 luglio alle ore 14 del 29 luglio 2026 – attraverso la piattaforma Polis – Istanze Online – per l’assegnazione di una cattedra provvisoria. Nell’istanza viene previsto un limite di 150 preferenze per la scelta della sede di assegnazione. Tra le principali novità ci sono l’introduzione del “posto orario” anche per infanzia e primaria, il ritorno dell’algoritmo sulle preferenze non assegnate e un sistema sanzionatorio più severo in caso di rinuncia.

Chi può presentare domanda

La procedura riguarda gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie a esaurimento (GAE) e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che intendono concorrere all’assegnazione degli incarichi annuali (fino al 31 agosto). Attraverso la stessa istanza è possibile partecipare anche alle procedure previste per il conferimento degli incarichi su posti di sostegno e alla cosiddetta “mini call veloce” (una misura eccezionale per coprire i posti di sostegno rimasti vacanti) nei casi previsti dalla normativa.

L’istanza dovrà essere compilata esclusivamente online tramite Polis – Istanze Online. I candidati potranno indicare fino a 150 preferenze, scegliendo scuole, comuni, distretti o l’intera provincia, oltre alla tipologia di posto e di contratto desiderata. L’ordine delle preferenze è determinante: sarà utilizzato dall’algoritmo ministeriale per l’assegnazione degli incarichi sulla base della posizione in graduatoria e delle disponibilità.

Le scadenze

La finestra temporale è unica:

apertura delle domande: 16 luglio 2026, ore 14;

chiusura delle domande: 29 luglio 2026, ore 14.

Dopo la chiusura delle istanze, gli Uffici scolastici procederanno con l’elaborazione delle assegnazioni. Per la procedura della mini call veloce, la finestra prevista è dal 14 al 18 agosto 2026.

Una volta concluse le operazioni di acquisizione delle domande, il Ministero procederà all’attribuzione informatizzata delle supplenze. Il sistema assegnerà gli incarichi seguendo l’ordine delle graduatorie, le preferenze espresse dagli aspiranti e le disponibilità dei posti. Per questo motivo è importante compilare con attenzione tutte le preferenze: l’algoritmo non prenderà in considerazione sedi o tipologie di incarico non indicate nella domanda. Tutte le informazioni, la documentazione e la procedura per la presentazione delle domande sono disponibili nell’area dedicata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e sulla piattaforma Polis – Istanze Online.



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